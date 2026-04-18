Mentre i principali indici azionari mondiali raggiungono livelli record, Bitcoin mostra una dinamica più contenuta, mantenendosi a distanza dai suoi massimi storici. La differenza di andamento tra il mercato azionario e la criptovaluta viene osservata in un momento di forte rialzo delle borse internazionali. La criptovaluta, infatti, non ha seguito immediatamente l’impennata dei mercati tradizionali, mantenendo una traiettoria più stabile.

Mentre i listini azionari globali toccano vette mai viste prima, Bitcoin sembra muoversi con un ritmo diverso, restando sensibilmente più lontano dai suoi massimi storici rispetto ai giganti di Wall Street. La divergenza tra la spinta dei mercati azionari e il consolidamento delle criptovalute suggerisce che non siamo di fronte a un rallentamento del mercato crypto, bensì a una questione di pura sequenza temporale dei flussi finanziari. I dati attuali delineano un di mercato estremamente selettivo. L’S&P 500 e il Nasdaq hanno raggiunto nuovi record storici, ma questa euforia non è distribuita uniformemente su tutti gli asset. Bitcoin si trova ancora a circa il 40% di distanza dal suo picco massimo, mentre Ethereum mostra un distacco ancora più marcato, essendo sceso del 52% rispetto al suo valore storico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bitcoin frenato dai record di Wall Street: ecco il nuovo scenario

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