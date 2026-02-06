Wall Street teme impatto dell’IA sulle job e scende di nuovo in borsa

A New York, le borse hanno continuato a scendere nel pomeriggio di oggi. Gli investitori sono preoccupati per come l’intelligenza artificiale potrebbe colpire i posti di lavoro, e questa paura si riflette nelle quotazioni delle azioni, che sono calate di nuovo. La tendenza negativa sembra destinata a durare, mentre gli esperti cercano di capire quali saranno gli effetti reali sul mercato.

**Wall Street teme l'impatto dell'IA sul mercato del lavoro, e i titoli cadono di nuovo in borsa** A New York, a Wall Street, le quotazioni azionarie si sono ulteriormente deprezzate nel pomeriggio del 6 febbraio 2026, con un andamento negativo che si accompagna a crescenti preoccupazioni riguardo l'impatto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro. La crisi è iniziata dopo l'annuncio di una nuova ondata di investimenti in tecnologia, ma soprattutto in AI (intelligenza artificiale), che sembra non far altro che alimentare il timore di un futuro occupazionale in rapido declino. Le aziende tech, in particolare quelle con un forte impegno nel settore dell'AI, hanno cominciato a vedere le loro azioni diminuire a causa della crescente incertezza del mercato.

