Chi era Alexander Adarich l'ex banchiere ucraino morto a Milano | segni su volto e collo ipotesi strangolamento

Gli investigatori stanno cercando di capire cosa sia successo a Alexander Adarich, l’ex banchiere ucraino trovato morto a Milano. Sul suo volto e sul collo ci sono segni di violenza, e le prime ipotesi puntano a uno strangolamento seguito da un tentativo di far sembrare il tutto un suicidio, con il corpo lanciato dalla finestra di un bed and breakfast. La polizia sta esaminando le prove per ricostruire l’accaduto e trovare eventuali responsabili.

Sulla faccia e sul collo di Alexander Adarich sono stati trovati segni di violenza. L'ipotesi è che l'uomo sia stato prima strangolato e poi lanciato giù dalla finestra del b&b per simulare un suicidio.

È stato identificato l’uomo che si è lanciato dalla finestra di un palazzo in via Nerino, a Milano.

Milano torna a parlare dell’uomo trovato morto dopo essere precipitato da una finestra di un bed and breakfast.

