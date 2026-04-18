Domenica 19 aprile alle 16:30, si terrà una partita decisiva nel campionato di Eccellenza tra Bisceglie e Canosa. La sfida potrebbe avere ripercussioni importanti sulla posizione in classifica di entrambe le squadre. L’incontro si svolgerà in un momento cruciale della stagione, con i tifosi che attendono con attenzione l’esito di questa sfida. La partita rappresenta un punto di svolta possibile per entrambe le formazioni in corsa per obiettivi importanti.

La domenica 19 aprile, alle ore 16:30, il calcistico dell’Eccellenza si concentrerà su due fronti decisivi che potrebbero cambiare radicalmente le sorti della classifica. Il Bisceglie accoglierà al Ventura il Canosa, mentre l’Unione Calcio sarà impegnata in trasferta al Madonna dell’Altomare di Polignano a Mare per la sfida contro il Polimnia. Si tratta della trentasettesima giornata di campionato, un momento cruciale dove le ambizioni di promozione e le necessità di salvezza si intrecciano con i risultati delle altre squadre del girone. L’ipotesi del ritorno in Serie D per i nerazzurri di Di Meo. Il Ventura si prepara a ospitare una sfida che ha un sapore quasi matematico per i padroni di casa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bisceglie al bivio: il sogno Serie D si gioca contro il Canosa

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