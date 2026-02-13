Bivio Dubai in Eurolega L’Olimpia si gioca il futuro
L’Olimpia Milano affronta questa sera il bivio di Dubai in Eurolega, con la sua stagione appesa a un filo dopo le recenti sconfitte che hanno alimentato dubbi e incertezze. La squadra di Messina cerca di reagire davanti ai propri tifosi, ma il rischio di perdere terreno in classifica resta alto, soprattutto dopo aver capitolato contro Stella Rossa e Zalgiris in partite decisive. Questa volta, i giocatori sanno che non possono permettersi passi falsi, e l’attenzione è tutta rivolta a come riusciranno a superare le proprie paure in un match che potrebbe segnare il loro futuro europeo.
Altro scontro diretto, altro match casalingo per provare a dare una scossa alla classifica. Il grande interrogativo è se l’Olimpia, per una volta, riuscirà a rispondere in modo positivo senza annegare nelle insicurezze come avvenuto nelle settimane passate contro Stella Rossa e Zalgiris. Se l’Armani avesse vinto quelle partite la classifica avrebbe avuto tutta un’altra faccia, ma la contemporanea crisi del Monaco e le tre vittorie di fila dei biancorossi hanno dato una nuova chance almeno per il play-in. Questa sera la sfida col Dubai Basketball, alle 20.30 all’ Allianz Cloud, sarà fondamentale perchè gli “emiratini“ sono solo una vittoria dietro e hanno la forza di potersi inserire nella battaglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
