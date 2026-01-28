Elon Musk al bivio | si gioca tutto con la Tesla economica da 25mila euro

Elon Musk si trova di fronte a una scelta difficile. La Tesla “economica” da 25 mila euro, che dovrebbe essere la Model 2, resta ancora in bilico. Da mesi si parla già di un possibile abbandono del progetto, spostando le risorse su altri modelli come il Cybertruck. La decisione finale potrebbe arrivare a breve, ma per ora tutto resta in sospeso.

Il gigante texano presenta gli ultimi risultati finanziari, ma gli investitori aspettano conferme sull'auto elettrica 'entry level' contro lo spauracchio cinese Tesla economica, sì o no? Da almeno due anni il destino della cosiddetta Model 2 è appeso a un filo. Diverse indiscrezioni già nel 2024 davano per morto il progetto di un'automobile elettrica ‘popolare’ con prezzo di partenza attorno ai 25mila dollari, per dirottare più risorse sul Cybercab, il robotaxi a guida completamente autonoma tanto caro a Elon Musk. Ma questa sera potrebbe esserci un punto di svolta: dopo la chiusura dei mercati Usa, il gigante texano rivelerà i dati dell'ultimo trimestre del 2025 - con previsioni che parlano di crollo degli utili del 40% - e fornire risposte certe sulla Tesla ‘entry level’ per evitare un ulteriore crollo del titolo in Borsa.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

