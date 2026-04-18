Un bambino di sette anni ha perso la vita nelle terme di Suio, in circostanze ancora da chiarire. Secondo quanto riferito, il decesso sarebbe avvenuto a causa di una possibile aspirazione accidentale causata dal bocchettone di scarico della piscina. La vicenda ha portato le autorità a intervenire per approfondire le cause dell’incidente e verificare eventuali responsabilità legate alla sicurezza della struttura.

AGI - Il bambino di 7 anni morto annegato alle terme di Suio sarebbe stato risucchiato dal bocchettone di scarico. Secondo quando apprende AGI, questa è l'ipotesi che sta prendendo sempre più piede sul decesso del piccolo avvenuto subito dopo pranzo. Al momento sono in corso audizioni dei testimoni. Le indagini. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il bimbo residente a Roma stava trascorrendo il fine settimana in una Spa delle Terme di Suio, nel territorio di Castelforte, lungo il fiume Garigliano, in provincia di Latina. La piscina è stata sequestrata dai miliari. Indagini in corso da parte dei carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere della struttura.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Bimbo muore in una piscina delle terme, forse risucchiato dal bocchettone

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