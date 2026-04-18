Bimbo muore in una piscina delle terme forse risucchiato dal bocchettone
Un bambino di sette anni ha perso la vita nelle terme di Suio, in circostanze ancora da chiarire. Secondo quanto riferito, il decesso sarebbe avvenuto a causa di una possibile aspirazione accidentale causata dal bocchettone di scarico della piscina. La vicenda ha portato le autorità a intervenire per approfondire le cause dell’incidente e verificare eventuali responsabilità legate alla sicurezza della struttura.
AGI - Il bambino di 7 anni morto annegato alle terme di Suio sarebbe stato risucchiato dal bocchettone di scarico. Secondo quando apprende AGI, questa è l'ipotesi che sta prendendo sempre più piede sul decesso del piccolo avvenuto subito dopo pranzo. Al momento sono in corso audizioni dei testimoni. Le indagini. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il bimbo residente a Roma stava trascorrendo il fine settimana in una Spa delle Terme di Suio, nel territorio di Castelforte, lungo il fiume Garigliano, in provincia di Latina. La piscina è stata sequestrata dai miliari. Indagini in corso da parte dei carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere della struttura.🔗 Leggi su Agi.it
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