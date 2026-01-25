Precipita dal balcone di casa donna di 40 anni in gravi condizioni

Una donna di 40 anni, madre da pochi mesi, è stata ricoverata in condizioni gravi dopo essere precipitata dal balcone della propria abitazione a Cassino. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di verifica. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi, mentre proseguono le indagini per chiarire quanto accaduto.

La giovane madre, residente alla periferia di Cassino, è stata soccorsa e trasferita in elicottero a Roma. Indaga la Polizia di Stato Una donna di quarant’anni, madre da pochi mesi, è precipitata dal balcone della propria abitazione alla periferia di Cassino per cause ancora in fase di accertamento. Il volo, di alcuni metri, le ha provocato gravi ferite. Immediatamente soccorsa, la donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Scolastica, dove i sanitari hanno prestato le prime cure. Considerata la gravità del quadro clinico, è stato disposto il trasferimento in elicottero in una struttura sanitaria di Roma.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

