Cassa di Ravenna | il bilancio Utile record e doppio dividendo

La Cassa di Ravenna ha chiuso il 2025 con un bilancio da record. L’istituto ha registrato un utile storico e ha deciso di distribuire un doppio dividendo agli azionisti. È stato un anno di grande crescita, che ha sorpreso anche gli analisti, e ora si prepara a continuare sulla stessa strada.

di Giorgio Costa RAVENNA Si chiude un 2025 d'oro per La Cassa di Ravenna e il gruppo di cui è alla guida e che comprende anche la Banca di Imola e il Banco di Lucca e del Tirreno. I conti 2025 indicano infatti un utile record e un "doppio" dividendo per gli azionisti. Con una lettera agli azionisti, il presidente Antonio Patuelli ha reso noto che il Cda della Cassa di Ravenna Spa, su proposta del direttore generale Nicola Sbrizzi, ha approvato i risultati individuali della Cassa e consolidati del proprio Gruppo del 2025. E dai conti emerge che l'utile lordo della Cassa è cresciuto a 64,5 milioni di euro (+22,83%), l'utile netto a 48,7 milioni (+31,62%), dopo il pagamento di 17,157 milioni di imposte.

