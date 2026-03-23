sicilia bilancio consolidato il patrimonio raddoppia tra critiche e raccomandazioni dei revisori

Un bilancio consolidato 2024 che, con un patrimonio netto pari a 6,39 miliardi, fa segnare il raddoppio rispetto ai 3,06 miliardi del 2023 (esercizio che aveva già fatto segnare un recupero rispetto al dato negativo di -1,37 miliardi del 2022). Ma dei 93 enti e società strumentali, parte del Gruppo amministrazione pubblica (l'acronimo è. 'Gap'), 54 registrano un utile, mentre 39 una perdita di. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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