L'Iran ha iniziato a colpire i principali colossi tecnologici statunitensi come Google e Amazon, considerandoli parte della macchina bellica americana. I missili e i droni iraniani sono stati lanciati contro queste aziende, ritenute obiettivi militari. I raid hanno anche coinvolto servizi civili come le banche, suscitando preoccupazioni sui rischi per le infrastrutture digitali e finanziarie.

I giganti tecnologici americani entrano ufficialmente nel mirino dei missili e dei droni iraniani, perché Teheran li considera parte integrante ed essenziale della macchina bellica americana. L’antipasto era stato servito il 3 marzo, quando velivoli senza pilota (manovrati a distanza) avevano attaccato 3 data center di Amazon in Bahrein e negli Emirati Arabi. L’11 marzo Tasmin, l’agenzia di stampa degli Ayatollah, ha incluso sedi, uffici e infrastrutture dei colossi americani tra i legittimi obiettivi militari del regime. “Con l’espansione della guerra regionale, la portata diventa gradualmente più ampia”, si legge nel documento. La lista dei potenziali bersagli ora include Google, Amazon, Microsoft, Nvidia, IBM, Oracle e Palantir. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Iran prende di mira il Big Tech Usa: da Google ad Amazon quali sono gli obiettivi militari e i rischi per i servizi civili (come le banche)

Quali sono gli obiettivi sensibili in Italia in allerta massima dopo l’attacco di Usa e Israele all’IranDopo i raid di Israele e Usa in Iran, l’Italia alza l’allerta sicurezza: rafforzata la vigilanza su oltre 28mila obiettivi sensibili.

Attacco all'Iran, in un video gli obiettivi militari colpiti dagli UsaNelle scorse ore, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha diffuso dei video che mostrano il lancio di missili e il decollo di jet per lanciare...

Temi più discussi: Imperialismo digitale: la tecnologia si intreccia alla guerra; Trump e la grande paura per il voto di midterm: la spinta dei repubblicani per una exit strategy dalla guerra in Iran; Kill Switch digitale: cosa accadrebbe se Big Tech staccasse la spina all'Europa?; Cosa comporta la guerra Israele-Usa all'Iran, l'analisi: Cambio di regime è impossibile senza il popolo.

