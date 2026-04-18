Biennale Arte 61 Marocco e Somalia | pratiche artigianali di condivisione e la poesia delle radio

Alla Biennale Arte 61 si preparano oltre cento partecipazioni nazionali, molte delle quali sono debutti. Tra queste ci sono il Marocco e la Somalia, che presenteranno pratiche artigianali di condivisione e installazioni ispirate alla poesia delle radio. L’evento si svolgerà nei prossimi mesi, coinvolgendo artisti provenienti da tutto il mondo e offrendo una vasta gamma di esposizioni e progetti.

Venezia Padiglioni esordienti, come quello marocchino, sembrano onorare il tema scelto dalla curatrice Koyo Kouoh, scomparsa prematuramente, per la sua Biennale: «In Minor Keys» Venezia Padiglioni esordienti, come quello marocchino, sembrano onorare il tema scelto dalla curatrice Koyo Kouoh, scomparsa prematuramente, per la sua Biennale: «In Minor Keys» Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. La 61a Esposizione internazionale d’arte vedrà circa cento partecipazioni nazionali, di cui diverse al loro esordio. Tra queste, ci sarà anche il padiglione del Regno del Marocco, che presenterà Asetta, installazione dell’artista Amina Agueznay.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Biennale Arte 61, Marocco e Somalia: pratiche artigianali di condivisione e la poesia delle radio Notizie correlate Biennale Arte 61, un’altra Asia: decolonizzare lo sguardo per meglio nutrire lo spiritoQuest’anno l’Asia alla Biennale di Venezia si muove tra postcolonialismi e spiritualità contemporanea, grazie ad artisti che provengono da paesi in... Leggi anche: Bullismo, gli studenti presentano “21 buone pratiche” per sconfiggerlo: esempi positivi e condivisione Contenuti utili per approfondire Viaggio ai Giardini della Biennale, Teatro delle NazioniVenezia - In vista della Biennale Arte 2026 a Venezia - In Minor Keys - che aprirà al pubblico dal 9 maggio al 22 novembre 2026 (e in pre-apertura dal 6 al 8 maggio 2026) ARTE.it ha preparato una picc ... arte.it Koyo Kouoh. La vita, l'arte, l'Africa, VeneziaKoyo Kouoh è stata nominata dal Cda della Biennale di Venezia direttrice del Settore Arti Visive, con l'incarico di curare la 61^ Esposizione Internazionale d'Arte. Nell'accettare l'incarico, si è ... huffingtonpost.it