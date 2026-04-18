Biella diffonde foto hot dell’amica | lei le mandava con una visualizzazione lui le fotografava con un altro cellulare

A Biella un minorenne avrebbe convinto un’amica di 15 anni a inviare foto di nudo utilizzando la funzione “Visualizza una volta”. Secondo quanto ricostruito, lui avrebbe poi scattato delle fotografie delle immagini con un secondo cellulare. La vicenda è al centro di un’indagine delle forze dell’ordine, che stanno raccogliendo elementi per chiarire i fatti.

Un minorenne a Biella avrebbe convinto l’amica 15enne a mandare foto di nudo con la funzione “Visualizza una volta”, ma lui le fotografava con un secondo smartphone. Indagato lui e altri ragazzi, indagini in corso.🔗 Leggi su Fanpage.it

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