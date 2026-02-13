Foggia crea foto intime false dell’ex amica con l’intelligenza artificiale e le diffonde a scuola | arrestato un 19enne

A Foggia, un ragazzo di 19 anni ha creato immagini intime false dell’ex amica usando l’intelligenza artificiale e le ha inviate ai compagni di scuola, causando scompiglio tra gli studenti. La polizia ha fermato il giovane, che ora si trova agli arresti domiciliari. La vittima ha denunciato di aver ricevuto messaggi inquietanti e immagini offensive che le hanno provocato grande disagio.

Atti persecutori. È questa l'accusa contestata a un 19enne, arrestato dalla squadra mobile di Foggia e posto agli arresti domiciliari. La vicenda risale al 31 luglio scorso quando una studentessa foggiana ha presentato una denuncia dopo aver rinvenuto, davanti all'Istituto scolastico da lei frequentato, alcune immagini che mostravano il suo volto sovrapposto alle parti intime di un'altra donna, accompagnate da frasi volgari e diffamatorie. Le fotografie, ha rivelato poi la giovane agli investigatori, sarebbero state diffuse anche in altre zone della città. Le indagini. Le indagini si sono concentrate su un ragazzo, coetaneo della vittima che, fino a poco prima, aveva intrattenuto una lunga relazione di amicizia con lei, poi conclusasi per «divergenze caratteriali».