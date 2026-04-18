Dopo le dichiarazioni di Pogacar riguardo a una bicicletta carriola, Shimano ha preso posizione affermando che la bici utilizzata era della misura corretta. Le parole del ciclista sloveno avevano suscitato attenzione nei giorni successivi alla Parigi-Roubaix, una delle più importanti corse del calendario. La questione è diventata oggetto di discussione tra appassionati e addetti ai lavori, con Shimano che ha voluto chiarire la situazione.

Avevano fatto parecchio rumore le dichiarazioni rilasciate da Tadej Pogacar alla stampa slovena nei giorni successivi alla Parigi-Roubaix, terza Classica Monumento della stagione andata in scena domenica 12 aprile. Il capitano della UAE Emirates si era infatti soffermato sull’ episodio occorso a 120 km dal traguardo e che aveva smosso le acque all’Inferno del Nord: aveva forato lungo il settore di pavé numero 22, era sceso dalla bicicletta ed era salito su un mezzo non suo, fornitogli da un’ammiraglia di servizio. Il 27enne aveva pedalato su una bici “neutrale” per alcuni chilometri, accusando una trentina di secondi di distacco dal gruppo principale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - “Bicicletta carriola?”: Shimano risponde alle “accuse” di Pogacar. “La bicicletta era della sua misura”

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