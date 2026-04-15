Durante la Parigi-Roubaix 2026, Tadej Pogacar si è classificato secondo, arrivando alle spalle di Wout van Aert nel finale nel Velodromo. Durante la corsa, Pogacar ha raccontato di aver ricevuto una bicicletta di riserva, descrivendola come una “carriola”, perché aveva problemi con l’altezza e le gomme non erano adatte alle condizioni della gara.

Tadej Pogacar ha concluso la Parigi-Roubaix 2026 al secondo posto, inchinandosi al belga Wout van Aert nella volata andata in scena nel Velodromo più iconico e famoso del mondo. Il fuoriclasse sloveno ha provato a staccare il rivale nei settori in pavé di Mons-en-Pévèle e del Carrefour de l’Arbre, ma non è riuscito nel proprio intento e ha dovuto chinare il capo allo sprint, rimandando l’appuntamento con la vittoria nell’Inferno del Nord e spegnendo i sogno di vincere tutte le Classiche Monumento della stessa stagione. Il capitano della UAE Emirates ha dovuto fare i conti con una foratura quando mancavano 120 chilometri al traguardo: durante...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - “Mi hanno dato una carriola”: Tadej Pogacar e la bicicletta di riserva alla Roubaix. “Altezza sbagliata, gomme non adatte”

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