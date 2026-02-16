Francesco 18enne travolto in bicicletta a Barzana | Il ciclismo era la sua vita

Francesco Mazzoleni, il giovane ciclista di 18 anni, ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto sulla provinciale 175 a Barzana. La causa dell’incidente sembra essere stata una manovra azzardata del veicolo, che ha sbandato e colpito Francesco mentre tornava a casa dopo l’allenamento. La sua passione per il ciclismo lo accompagnava ogni giorno e il suo sogno era di diventare un professionista. Un dettaglio che rende ancora più dolorosa questa tragedia è il suo equipaggiamento, ancora sporco di fango, che testimonia l’impegno che metteva in ogni uscita.

LA TRAGEDIA. Francesco Mazzoleni, corridore Under 23, stava rientrando da un allenamento quando è stato investito da un'auto lungo la provinciale 175. I cugini: «Il ciclismo era la sua vita». La bicicletta spezzata a metà dopo l'impatto, gli occhialini rimasti sull'asfalto, il casco e le scarpe appoggiati sul guard-rail della provinciale 175. E un'altra giovane vittima della strada: Francesco Mazzoleni, 18 anni compiuti l'8 marzo, di Gromlongo (frazione di Palazzago), che quest'anno si sarebbe dovuto diplomare al «Leonardo da Vinci» di Bergamo, dove frequentava il liceo Scientifico. «Se n'è andato facendo la cosa che amava di più, questa è l'unica consolazione che possiamo trovare in una tragedia simile» Lui, un grande appassionato di ciclismo (era un Under 23 del team Goodshop Yoyogurt di Torino), sport che praticava fin da piccolo, se n'è andato proprio mentre tornava da un allenamento in compagnia.