Stellantis condannati un manager corrotto e la moglie | Tangenti mascherate da consulenze farlocche

Stefano Sabato, ex manager di Stellantis condannato per corruzione, ha usato false consulenze per ricevere tangenti. La sua complice, Antonella Bullaro, e altri amici, ricevevano soldi nascondendoli dietro prestazioni ingannevoli. La procura ha accertato che le tangenti servivano a favori indebiti e decisioni favorevoli per l’azienda, mascherate come incarichi ufficiali. La vicenda ha portato alla luce pratiche poco trasparenti all’interno del grande gruppo automobilistico. La sentenza conferma come la corruzione possa infettare anche le aziende più affermate.

Come hanno fatto il manager un tempo al vertice della I-Fast di Torino e la moglie a ricevere 318mila euro in cambio di favori a due amici (condannati). La coppia dovrà risarcire e rischia di perdere due immobili “Mafia capitale ci fa un baffo” e “Questa è una società che vive solo di voi”. La prova della corruzione è anche in questi messaggi, che gli indagati si scambiavano in chat. La moglie del manager faceva addirittura lavorare come baby-sitter una dipendente della sua società, che si sarebbe dovuta occupare di analisi di mercato .🔗 Leggi su Torinotoday.it

Sistema Sorrento, il verbale del giornalista: “Tangenti all’ex sindaco mascherate da fatture fittizie a una coop”Il caso “Sistema Sorrento” riguarda l’indagine su presunte tangenti all’ex sindaco Massimo Coppola, nascoste attraverso fatture fittizie a favore di una cooperativa di guardiania.

Il disastro ambientale che unisce l'Italia da Ovest a Est: condannati manager e dirigenti della CaffaroUn disastro ambientale che ha segnato l’Italia da Ovest a Est, coinvolgendo manager e dirigenti della Caffaro.

