Un documentario intitolato “The Bibi files”, che riguarda il primo ministro israeliano, è stato acquistato dall’ex conduttore televisivo Tucker Carlson. Il film, vietato in Israele, approfondisce la figura politica del primo ministro e il suo ruolo nelle decisioni di politica estera. Carlson ha dichiarato che il documentario analizza il coinvolgimento del leader israeliano nelle questioni che portano gli Stati Uniti a partecipare a conflitti militari all’estero.

“Mentre gli Stati Uniti vengono trascinati in un’altra guerra all’estero, vale la pena conoscere l’uomo che ci ha costretti a entrarvi. Guarda il film talmente rivelatore da essere stato bandito in Israele. The Bibi Files è ora disponibile in streaming su TCN”. Acronimo di Tucker Carlson Network, il canale del giornalista vicino alla galassia Maga, già anchorman di Fox e critico accanito del governo di Netanyahu, oltre che in prima linea contro l’interventismo militare di Donald Trump. Un cambio di rotta del presidente, che per diversi esponenti vicini al capo della Casa Bianca nasconde la mano di Israele, inclusa la spinta verso il conflitto con Teheran. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tucker Carlson compra “The Bibi files”, il documentario su Netanyahu vietato in Israele. “Ecco l’uomo che trascina gli Usa in guerra”

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Nelle ultime ore il documentario “The Bibi Files” sta diventando virale sui social. Si tratta di una versione aggiornata del film prodotto nel 2024 da Alex Gibney e diretto da Alexis Bloom, resa disponibile in streaming dal giornalista Tucker Carlson. Basato su oltr - facebook.com facebook

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