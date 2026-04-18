Dopo la vittoria dell’Inter contro il Cagliari, Biasin ha condiviso un commento sul profilo X, dedicato a De Vrij. Ha sottolineato che il difensore ha sempre contribuito alla squadra e ha evidenziato come giocatori come lui siano essenziali nel reparto difensivo. Le parole del giornalista si sono concentrate sul ruolo di De Vrij all’interno della formazione nerazzurra, senza ulteriori commenti o analisi.

Inter News 24 Biasin, attraverso il suo profilo X, ha parlato così di De Vrij dopo la vittoria dell’Inter contro il Cagliari: le sue parole. Non servono migliaia di minuti in campo per essere determinanti in un gruppo che punta ai massimi traguardi. Lo sa bene l’Inter di Cristian Chivu, che oltre ai suoi fuoriclasse più celebrati, può contare su professionisti esemplari capaci di farsi trovare pronti nel momento del bisogno. Tra questi spicca Stefan de Vrij, autore di una prestazione solida nel recente successo contro il Cagliari a San Siro. Il difensore olandese, nonostante un impiego meno continuativo rispetto al passato, si è confermato una garanzia assoluta di affidabilità e serietà, elementi cardine della cavalcata nerazzurra verso lo Scudetto.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Biasin e l’elogio a De Vrij: «Ha dato sempre il suo contributo, i giocatori come lui sono fondamentali perché…»

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