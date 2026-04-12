L’ex campione di ciclismo ha parlato della nipotina, figlia di Ignazio e Cecilia Rodriguez, affermando di dimenticare spesso il suo nome, forse perché ne ha due. Ha anche detto di non essere un nonno molto affettuoso, aggiungendo di essere anche compagno. Le sue parole sono state dirette e prive di giri di parole, riflettendo un atteggiamento schietto anche su temi personali.

Alla domanda su come la chiami, replica: «Ma non capisce niente adesso, cosa la chiamo?». E anche quando gli si chiede che tipo nonno è, il campione - che si era guadagnato l’appellativo di «sceriffo» - non addolcisce i toni: «Io nonno o compagno tenero? No, voglio che facciano quello che dico io». Francesco Moser parla anche del figlio Ignazio, oggi diviso tra social e passioni sportive, ma lontano dalla carriera agonistica. «Io gli avevo detto: “O lo fai convinto o è meglio smettere”. Aveva le caratteristiche ma non ci metteva anima e corpo», dice. «Ha corso fino ai 23-24 anni. Era andato anche in una squadra svizzera importante, e poi dopo è andato a fare il Grande Fratello (dove ha conosciuto Cecilia Rodriguez e si è fidanzato con lei, ndr) e lì è cambiata la sua vita, insomma».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Francesco Moser sulla nipotina, figlia di Ignazio e di Cecilia Rodriguez: «Mi dimentico sempre il suo nome, sarà perché ne ha due. Non sono un nonno tenero»

Francesco Moser: "Mi dimentico sempre il nome di mia nipote. Non sono un nonno tenero". Poi parla della famiglia RodriguezClasse 1951, Francesco Moser alle spalle ha una lunga carriera del mondo del ciclismo.

Francesco Moser non ricorda il nome della nipote, figlia di Ignazio e Cecilia: “Non sono un nonno tenero”Clara Isabel Moser, figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, porta il nome della nonna materna di Cecilia.