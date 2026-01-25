I giocatori vogliono andare via perché non amano Sarri sono contro di lui

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha recentemente dichiarato che alcuni giocatori desiderano lasciare il club, attribuendo questa scelta a un senso di colpa nei confronti dell’allenatore Maurizio Sarri. Tuttavia, poco dopo, Lotito ha specificato le sue affermazioni, cercando di chiarire la situazione. La vicenda evidenzia le tensioni interne e le dinamiche che influenzano il clima della squadra in un momento di particolare attenzione.

2026-01-24 20:17:00 Calcio italiano: L’italiano Claudio Lotito, presidente della Lazio ha assicurato, in a telefonata trapelata questo sabato sui social network, che molti giocatori vogliono lasciare il club a causa del senso di colpa dell’allenatore Maurizio Sarri anche se ore dopo ha rilasciato una dichiarazione per qualificare le sue parole. Lotito ha litigato durante una telefonata con un tifoso arrabbiato per la situazione del club romano. Durante la conversazione, il tifoso lo ha incolpato per la cattiva gestione della squadra. “Si vende a 60 e si compra a 30, l’allenatore è lì senza motivo, i giocatori vogliono andare via.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Lotito, spunta una nuova chiamata con un tifoso: «I giocatori se ne vogliono andare per colpa di Sarri!»Claudio Lotito perde il pelo ma non il vizio! E’ spuntata una nuova chiamata – con tanto di battibecco – con un tifoso della Lazio. Le sue parole Il presidente della Lazio Claudio Lotito è al centro d ... lazionews24.com

"Ringrazia Dio che ancora esiste la #Lazio , l'avevate distrutta perché pensate solo ai c***i vostri. Io per poter mantenere la matricola ho dovuto cacciare 550 milioni. La #Lazio sta a certi livelli. 0-3 con il Como Prenditela con il mister. I giocatori se ne vogliono x.com