Sal Da Vinci cade dalle scale a Domenica In

Durante una puntata di Domenica In, Sal Da Vinci è caduto dalle scale. L’episodio si è verificato subito dopo aver celebrato la vittoria al Festival di Sanremo, avvenuta poche ore prima. Nessuna informazione è stata fornita sulle conseguenze dell’incidente o sulle condizioni del cantante. L’incidente ha attirato l’attenzione dei presenti e dei telespettatori.

La caduta non si è fatta attendere. Neanche il tempo di metabolizzare la vittoria – fino a poco tempo fa impensabile – del Festival di Sanremo, che Sal Da Vinci ha dovuto già affrontare il primo scivolone. Nel vero senso della parola. Sal Da Vinci cade dalle scale a Domenica In: lo spavento di Mara VenierTutti attendevano il ritorno di Sal Da Vinci all'Ariston, stavolta per la puntata speciale di Domenica In. Caduta in diretta per Sal Da Vinci a Domenica In. Il vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo, ospite oggi da Mara Venier, è sceso in platea durante la sua seconda esibizione per cantare. Grande emozione per Sal Da Vinci a Domenica In. Il fresco vincitore del Festival di Sanremo, ospite del programma di Mara Venier, è salito di nuovo sul palco per cantare la sua 'Per sempre sì', coinvolgendo la platea.