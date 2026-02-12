ROMEO IS A DEAD MAN Recensione | follia creativa e violenza sci-fi senza compromessi

Romero e la sua follia tornano a far parlare di sé. Il nuovo gioco di Grasshopper Manufacture si presenta come un mix esplosivo di violenza e creatività senza limiti. La casa giapponese non si ferma e spinge ancora più in là i confini dello sci-fi, offrendo un’esperienza che lascia senza respiro. La violenza è palpabile, le idee sono audaci e il risultato finale è un prodotto che si distingue per il suo stile unico e senza compromessi.

ROMEO IS A DEAD MAN è l’ennesima dimostrazione che Grasshopper Manufacture non ha alcuna intenzione di seguire strade prevedibili. Il progetto porta chiaramente l’impronta di Goichi Suda, conosciuto come Suda51, e si inserisce idealmente nel solco creativo di opere come No More Heroes e Shadows of the Damned, pur cercando una propria identità ancora più estrema e fuori controllo. Non è un titolo che punta al realismo o alla perfezione tecnica, ma a un’esplosione di stile, eccesso e personalità. La trama è un vortice di fantascienza, paradossi temporali e ossessione romantica. Romeo Stargazer, poliziotto morto e riportato in vita tramite una tecnologia sperimentale, diventa un agente della Polizia dello Spazio-Tempo dell’FBI. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

È stato pubblicato oggi il trailer di “Romeo is a Dead Man”, il nuovo videogioco action che sta già facendo parlare di sé.

