Dead of Winter | un thriller inverosimile ma godibile – La recensione del film

Barb, rimasta recentemente vedova, si mette in viaggio verso il lago Helga, in Minnesota, con uno scopo ben preciso. Nonostante le condizioni meteo proibitive, con folte nevicate che hanno imbiancato le strade e i notiziari che sconsigliano di uscire, lei è pronta a tutto pur di spargere le ceneri del marito Karl nel luogo dove si sono dati il loro primo appuntamento. Ma quando una tormenta costringe la protagonista di Dead of Winter a deviare verso una baita isolata per chiedere indicazioni sulla meta, nota delle macchie di sangue sulla neve che l’uomo con cui ha parlato giustifica come per via di un cervo abbattuto. Giunta al lago, Barb è testimone del tentativo di fuga di una ragazza adolescente, legata e imbavagliata, braccata proprio dal precedente interlocutore. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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IL MOMENTO È FINALMENTE ARRIVATO Abbiamo fatto le nostre mosse: Stoicism… Soon to be Dead… ma adesso siamo pronti per il momento più importante. Dopo anni di sacrifici e notti in studio, siamo pronti. Venerdì 10 aprile esce il nostro album - facebook.com facebook