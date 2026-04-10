Il tecnico del Manchester City si è espresso sulla situazione contrattuale di un centrocampista portoghese, confermando di desiderare che rimanga in rosa. La trattativa tra le parti è al centro di voci di mercato che ipotizzano un possibile trasferimento in una squadra italiana. Tuttavia, l’allenatore ha ribadito la volontà di trattenere il giocatore, senza fornire dettagli sui passaggi specifici della negoziazione.

di Francesco Spagnolo Bernardo Silva alla Juve, Guardiola rompe il silenzio sul portoghese. Il tecnico spagnolo ha confermato di sperare in una sua permanenza. Il mercato internazionale si infiamma attorno a uno dei nomi più prestigiosi del calcio europeo. Le voci che vorrebbero Bernardo Silva alla Juve continuano a rincorrersi con insistenza, alimentando i sogni dei tifosi bianconeri che vedono nel portoghese il profilo ideale per fare il definitivo salto di qualità. Nel momento più delicato della stagione, tra la serrata corsa al titolo e le partite decisive di coppa, Pep Guardiola ha deciso di rompere il silenzio, affrontando uno dei temi più caldi in casa Manchester City. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bernardo Silva alla Juve, Guardiola rompe il silenzio sul portoghese: il tecnico del Manchester City svela il destino del giocatore. Gli aggiornamenti

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