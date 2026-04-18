bernal una notte con il re del flamenco

Nella serata di Ferrara, il Teatro Comunale Claudio Abbado ospiterà uno spettacolo dedicato a Sergio Bernal, noto come il “Re del Flamenco”. L'artista spagnolo porterà in scena la sua danza, coinvolgendo il pubblico con un'esibizione ricca di energia e passione. L'evento si inserisce nel calendario culturale della città, attirando appassionati e curiosi desiderosi di assistere a una performance di grande livello.

Una noche con Sergio Bernal, il ’Re del Flamenco’ a Ferrara. Un’ondata di energia e passione iberica è pronta a invadere il palcoscenico del Teatro Comunale Claudio Abbado Ferrara. Oggi, alle 20.30, Sergio Bernal trasporterà il pubblico nel cuore pulsante della danza spagnola. Danzatore di caratura internazionale, Bernal si conferma tra le figure più autorevoli e riconosciute del panorama coreutico contemporaneo. Formatosi al Real Conservatorio Profesional de Danza ’Mariemma’ di Madrid, dove si è specializzato in danza classica, danza spagnola e flamenco, Bernal ha costruito un percorso artistico di straordinaria versatilità, capace di coniugare tradizione e linguaggi contemporanei.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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