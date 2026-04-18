BerlinPay capitale tedesca contro emergenza rifiuti | questa estate sconti e buoni pasto ai turisti responsabili

A Berlino è stato avviato un nuovo progetto chiamato BerlinPay, volto a incentivare comportamenti sostenibili tra i turisti. Durante l'estate, chi rispetta l'ambiente riceve sconti e buoni pasto come ricompensa. L'iniziativa mira a ridurre i rifiuti nella capitale tedesca, coinvolgendo coloro che visitano la città e adottano pratiche responsabili. L'obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza ambientale tra i visitatori, attraverso incentivi concreti.

Per far fronte al problema rifiuti Berlino lancia il progetto BerlinPay: ricompense ai turisti che rispettano l'ambiente con comportamenti sostenibili.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Buoni pasto ai dipendenti del Comune di Val MasinoVAL MASINO I dipendenti contribuiscono in maniera essenziale al buon funzionamento della macchina comunale e così l’amministrazione li premia con i... Bari, emergenza rifiuti: 311 multe e “turisti” sanzionatiBari, l'emergenza rifiuti: oltre 300 sanzioni e un giro di vite contro l'inciviltà diffusa Bari è sotto assedio da un'ondata di abbandono di rifiuti...