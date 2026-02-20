Bari emergenza rifiuti | 311 multe e turisti sanzionati

A Bari, l’aumento dei rifiuti abbandonati ha portato a 311 multe in poche settimane, colpendo anche alcuni turisti. La causa principale è la cattiva gestione dei rifiuti e il comportamento di chi getta i rifiuti dove capita. La Polizia Locale ha rafforzato i controlli nelle zone più interessate, multando chi viene sorpreso a lasciare sacchi fuori dai cassonetti. Gli agenti hanno anche identificato alcuni visitatori provenienti da fuori città. La situazione resta critica nelle aree centrali e nelle periferie.

Bari, l'emergenza rifiuti: oltre 300 sanzioni e un giro di vite contro l'inciviltà diffusa. Bari è sotto assedio da un'ondata di abbandono di rifiuti che ha spinto la Polizia Locale a intensificare i controlli su tutto il territorio. Da inizio anno sono state elevate 311 sanzioni, con un particolare sul fenomeno dei "turisti dei rifiuti" che scaricano illegalmente i propri rifiuti in città, e sul mancato rispetto delle ordinanze comunali da parte di cittadini e attività commerciali. Un'escalation di controlli e sanzioni. L'azione repressiva della Polizia Locale si è resa necessaria a fronte di una crescente inciviltà che deturpa la città e crea disagi per i residenti.