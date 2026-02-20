A Bergamo 10.800 lavoratori domestici ma il sistema è fragile | Urgono regolarizzazioni formazione e aiuti alle famiglie

A Bergamo, circa 10.800 lavoratori domestici rischiano di rimanere senza tutele a causa di un sistema fragile. La riduzione dei contratti nel settore, dopo tre anni di diminuzione, preoccupa le associazioni di categoria. La mancanza di regolarizzazioni, formazione e sostegni alle famiglie rende difficile garantire condizioni adeguate sia per i lavoratori che per chi li assume. Le associazioni chiedono interventi immediati per rafforzare il settore e tutelare chi opera in maniera informale. La situazione resta critica e richiede azioni concrete.

Gli ultimi dati registrano una minima ripresa dei contratti nel lavoro domestico, dopo un triennio di costante calo. Nel 2024, infatti, le assunzioni regolari sono state circa 800 in più rispetto alle cessazioni di rapporti, anche se il numero complessivo dei lavorati appare ancora in calo per 23 mila unità. Lo segnala l' Assindatcolf sulla base di un'analisi dei dati di flusso dei contratti, elaborata con l'Inps. Sempre dai dati Inps, a Bergamo, nel 2024 i contratti complessivi del settore dei lavoratori domestici erano 10.800 contro gli 11.478 del 2023. Tra questi, 4.865 colf, 5.935 badanti,