bergamo riaperta via statuto e parcheggi solo per residenti

A Bergamo, via Statuto è stata riaperta e ora i parcheggi lungo la strada sono riservati esclusivamente ai residenti. La vasca di laminazione per prevenire allagamenti è stata completata e messa in funzione. È stato rimosso il disco orario che regolava la sosta, e sono stati realizzati 23 nuovi spazi di parcheggio a strisce gialle lungo la strada.

SANTA LUCIA. Completata la vasca di laminazione anti-allagamenti. Via il disco orario, realizzati 23 parcheggi a strisce gialle. Rota: «Impegno mantenuto contro il rischio idraulico». Dopo oltre un anno di lavori, la vasca di laminazione in largo Barozzi nel quartiere di Santa Lucia a Bergamo è stata terminata. E via Statuto, chiusa ormai dal dicembre 2024, è stata riaperta con più di una novità: nuovi stalli «gialli», riservati cioè ai residenti, e il ripristino del doppio senso di marcia nel tratto compreso tra via Costituzione e via Grataroli, per snellire il traffico prodotto da chi, da Loreto e Longuelo, vuole raggiungere il centro o le cliniche San Francesco e Castelli.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Bergamo, riaperta via Statuto e parcheggi solo per residentiCompletata la vasca di laminazione anti-allagamenti. Via il disco orario, realizzati 23 parcheggi a strisce gialle. Rota: «Impegno mantenuto contro il rischio idraulico». ecodibergamo.it