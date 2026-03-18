civorio strada riaperta ma solo per i residenti

La strada provinciale 76 ‘Civorio’ nel Comune di Civitella è stata riaperta nel tratto tra il km 9+000 e il km 10+900, dopo i danni causati dagli eventi meteorologici di maggio 2023. La riapertura è valida solo per i residenti, mentre le altre categorie di utenti devono ancora attendere. L’intervento ha permesso di ripristinare parte della viabilità sulla strada danneggiata.

La Strada provinciale 76 ‘Civorio’ in Comune di Civitella è stata riaperta nel tratto tra il km 9+000 e il km 10+900 dopo i gravi danni causati dagli eventi meteorologici del maggio 2023. La Provincia ha realizzato, con risorse proprie, alcuni interventi che hanno consentito il ripristino della transitabilità e la riapertura della strada per i soli residenti del Comune di Civitella che abitano nelle frazioni di Seguno, Cigno e Civorio, fino al completamento dei lavori, per i quali sono stati richiesti finanziamenti alla struttura commissariale. "Il limite massimo di velocità di 30 kmh – precisa la nota del Servizio Infrastrutture Viarie – e... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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