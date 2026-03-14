Pass parcheggi dei residenti e non solo | ad Abbadia la procedura diventa online

A Abbadia, da quest'anno, chi ha bisogno di un pass per i parcheggi dei residenti, lavoratori o proprietari di seconde case può farlo direttamente online senza dover più andare agli uffici comunali. La nuova procedura permette di completare tutto in autonomia, semplificando notevolmente il processo e eliminando le code. La misura riguarda tutte le categorie di utenti che utilizzano i pass per i parcheggi della zona.

Pass dei parcheggi per residenti, lavoratori e proprietari di seconde case, non è più necessario recarsi agli uffici comunali: da quest'anno è possibile procedere alla sottoscrizione in completa autonomia. È attivo infatti il nuovo sistema digitale per la richiesta e il rinnovo dei permessi di sosta nelle aree a pagamento all'interno del comune di Abbadia Lariana. Le procedure e i pagamenti devono essere effettuati entro il 15 aprile tramite lo Sportello Telematico del Comune al seguente link. La durata del pass è di dodici mesi. Il servizio è raggiungibile, per tutte le tipologie di contrassegno, dal sito del Comune seguendo il percorso: Sportello telematico? Polizia locale? “Chiedere il contrassegno per la sosta nelle varie tipologie di parcheggi”. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Articoli correlati

Strisce blu in via Spirola e via Calvi, la raccolta firme dei residenti: "No ai parcheggi a pagamento dopo i tagli al lungolago"Negli ultimi mesi la città ha già subito una significativa riduzione dei posti auto, con l'eliminazione di circa 80 parcheggi nell'area del lungolago...

Parcheggi e Serpentino: "Con gli oneri dei nuovi alberghi 250 posti per residenti e lavoratori"Lecco non può ridursi a essere la città del burrito sul lungolago e del gelato della domenica dei brianzoli.

Aggiornamenti e notizie su Pass parcheggi

Temi più discussi: Assurdo in via Arpi: abita a pochi passi dalle strisce blu, ma non può avere l’abbonamento residenti - FoggiaToday; Nuovo sistema di parcheggi a pagamento: istituite tre zone con tariffa minima 40 centesimi; Brindisi, pass per le strisce blu: ufficio aperto solo per due ore nei giorni feriali; Pass ZTL Roma auto elettriche 2026: costi, fasce e casi tipo.

Pass parcheggi dei residenti (e non solo): ad Abbadia la procedura diventa onlineLa procedura può essere effettuata interamente online, senza necessità di recarsi presso gli uffici comunali come avveniva invece in passato. Si ricorda che il permesso è associato alla targa del ... leccotoday.it

San Bartolomeo al Mare, approvate le tariffe dei parcheggi blu per il 2026: 0,50 €/h per i residenti, abbonamenti annuali da 200 €La Giunta Comunale di San Bartolomeo al Mare, riunitasi lo scorso 18 febbraio, ha determinato le tariffe da applicare per l’utilizzo dei parcheggi a pagamento situati sul territorio comunale per tutto ... imperiapost.it

I giornalisti finalmente contro Alberto e il pass per il parcheggio nei posti dei disabili… x.com

Parcheggi a pagamento Manfredonia, via libera al nuovo piano tariffario: abbonamenti ridotti e “green pass” per auto elettriche #reals #novità #manfredonia #viral #news - facebook.com facebook