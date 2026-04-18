Bergamo Next Level Sestini | Per far sostenibilità bisogna far ricerca legame con l’Università fondamentale

Durante un evento dedicato alla sostenibilità, il vicepresidente di Confindustria ha sottolineato l'importanza di rafforzare la collaborazione tra le due università e l’associazione di imprese. Ha evidenziato come la ricerca sia essenziale per promuovere pratiche sostenibili e ha ribadito il ruolo fondamentale del legame con le università per sviluppare innovazioni in questo settore. L’iniziativa si è svolta nel pomeriggio a Bergamo.

Bergamo. “L’unione tra le due Università e Confindustria deve essere sempre più rafforzata” così Bernardo Sestini, vicepresidente di Confindustria, durante il pomeriggio organizzato da Bergamo Next Level e dedicato alla Sostenibilità. Lo sviluppo sostenibile è una sfida centrale per la società e per l’Università degli Studi di Bergamo, che integra la sostenibilità ambientale, economica e sociale nella propria ricerca e formazione, in linea con gli Sdgs dell’Agenda 2030 e con il Bilancio di Sostenibilità di Ateneo. Da questa visione nasce il Workshop di Ricerca sulla Sostenibilità, organizzato con Confindustria Bergamo. L’incontro ha riunito...🔗 Leggi su Bergamonews.it

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