Bergamo Next Level Sestini | Per far sostenibilità bisogna far ricerca legame con l’Università fondamentale

Da bergamonews.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un evento dedicato alla sostenibilità, il vicepresidente di Confindustria ha sottolineato l'importanza di rafforzare la collaborazione tra le due università e l’associazione di imprese. Ha evidenziato come la ricerca sia essenziale per promuovere pratiche sostenibili e ha ribadito il ruolo fondamentale del legame con le università per sviluppare innovazioni in questo settore. L’iniziativa si è svolta nel pomeriggio a Bergamo.

Bergamo. “L’unione tra le due Università e Confindustria deve essere sempre più rafforzata” così Bernardo Sestini, vicepresidente di Confindustria, durante il pomeriggio organizzato da Bergamo Next Level e dedicato alla Sostenibilità. Lo sviluppo sostenibile è una sfida centrale per la società e per l’Università degli Studi di Bergamo, che integra la sostenibilità ambientale, economica e sociale nella propria ricerca e formazione, in linea con gli Sdgs dell’Agenda 2030 e con il Bilancio di Sostenibilità di Ateneo. Da questa visione nasce il Workshop di Ricerca sulla Sostenibilità, organizzato con Confindustria Bergamo. L’incontro ha riunito...🔗 Leggi su Bergamonews.it

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