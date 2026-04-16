Bergamo Next Level | dialogo tra Università imprese e territorio

Bergamo Next Level 2026 si svolge con il titolo “Officine del Futuro. Connessioni e sinergie di sperimentazione nell’ecosistema territoriale” ed è la sesta edizione della rassegna promossa dall’Università degli Studi di Bergamo. L’evento coinvolge rappresentanti delle università, delle imprese e del territorio, creando uno spazio di confronto e collaborazione. Durante l’iniziativa vengono presentate proposte e progetti che mirano a rafforzare i rapporti tra accademia e realtà produttive locali.

Bergamo Next Level 2026 “ Officine del Futuro. Connessioni e sinergie di sperimentazione nell’ecosistema territoriale”, e? la sesta edizione della rassegna annuale promossa dall’Università? degli Studi di Bergamo. “ Bergamo Next Level ha una lunga storia che affonda le sue origini nel 2021 e unisce ricerca, istituzioni, imprese e cittadinanza nel dialogo rispetto a temi diversi” – afferma Elisabetta Bani, docente dell’UniBg. L’obiettivo della rassegna, infatti, è capire i grandi cambiamenti di oggi e costruire insieme una visione del futuro, valorizzando le reti, creando nuove connessioni e sviluppando idee in collaborazione con il territorio.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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