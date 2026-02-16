Nordio contro il Csm | Sistema para-mafioso Opposizioni all’attacco ma il ministro ha usato le parole degli stessi pm

Nordio ha definito il Csm un “sistema para-mafioso” durante un intervento in Parlamento, attirando l’attenzione delle opposizioni. Il ministro ha citato anche le parole di alcuni pm, accusando il consiglio di influenze indebite. La polemica si intensifica mentre si avvicina il referendum sulla giustizia, con le opposizioni che criticano duramente le proposte di riforma del Csm e della separazione delle carriere.

Con l'avvicinarsi del referendum sulla giustizia sembra proprio che le opposizioni vogliano alzare il tiro contro la tanto odiata separazione delle carriere e riforma del Consiglio Superiore della Magistratura (Csm). Non si possono leggere altrimenti i recenti attacchi feroci contro il ministro della Giustizia Carlo Nordio, reo di aver paragonato il Csm ad un'organizzazione "para-mafiosa". Il coro degli indignados si è alzato subito all'unisono, chiedendo a gran voce le scuse del ministro. Le vere parole di Nordio. Innanzitutto, occorre però fare chiarezza sulle vere parole del Guardasigilli. Tutto nasce da un'intervista rilasciata al Mattino di Padova.