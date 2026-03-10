Se il pm di Trieste insulta un finanziere ma il Csm non lo punisce I soliti intoccabili

Un pubblico ministero di Trieste ha rivolto insulti a un finanziere, ma il Consiglio superiore della magistratura non ha adottato sanzioni nei suoi confronti. Nonostante le accuse di comportamento scorretto, la sua carriera procede normalmente senza apparenti conseguenze. La vicenda ha suscitato discussioni sulla disciplina interna e sul ruolo delle istituzioni di controllo.

Un magistrato insulta un colonnello della guardia di finanza e tuttavia la sua carriera continua a procedere senza ostacoli. È quanto emerge da una delibera con cui il Consiglio superiore della magistratura ha riconosciuto la settima valutazione di professionalità, l'ultima e la più importante, soprattutto sotto l'aspetto economico, al pm triestino Federico Frezza. Una decisione che solleva forti interrogativi sulla reale "incisività" del sistema disciplinare della magistratura. La vicenda inizia qualche anno fa, quando il magistrato, accompagnato in auto da un assistente della Polizia di Stato, si dirige verso la Direzione investigativa antimafia, allora comandata da un colonnello delle Fiamme gialle.