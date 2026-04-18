Bergamo in festa | tra grandi scrittori musica e teatro imperdibile

A Bergamo si avvicina un fine settimana ricco di eventi culturali e sociali, con una serie di appuntamenti che si svolgeranno tra sabato 18 e domenica 19 aprile. La città ospiterà incontri con scrittori di rilievo, spettacoli teatrali e concerti musicali, offrendo anche occasioni per scoprire le tradizioni gastronomiche locali. Questi eventi coinvolgeranno diversi luoghi cittadini, attirando un pubblico variegato di appassionati e residenti.

Bergamo si prepara a un fine settimana di intensa vivacità culturale e sociale, con un palinsesto che tra sabato 18 e domenica 19 aprile offre un mix variegato di letteratura, musica, teatro e tradizioni gastronomiche. Dagli appuntamenti letterari alla Fiera dei Librai fino ai grandi concerti presso la ChorusLife Arena, passando per le celebrazioni della Caritas e le sfide sportive della Camozzi Running, la città si trasforma in un palcoscenico multidisciplinare capace di intercettare diverse fasce di pubblico e interessi. Un mosaico di cultura tra pagine letterarie e palcoscenici teatrali. Il cuore pulsante dell’offerta intellettuale è rappresentato dalla Fiera dei Librai, che propone una programmazione densa e diversificata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bergamo in festa: tra grandi scrittori, musica e teatro imperdibile Notizie correlate "Scrittori al cinema", grandi film introdotti da grandi autori: la nuova rassegna all'ArenaQuattro scrittori che parlano del proprio lavoro e introducono altrettanti film, condividendo con il pubblico uno sguardo critico sulle pellicole... I primi 50 anni delle medie Vivaio. Festa in teatro tra diari e musica: "La nostra scuola speciale per tutti"Cinquant’anni di scuola media Vivaio, "nata come scuola per ciechi e diventata scuola per tutti". Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Guida agli eventi del weekend (10 – 12 aprile); 125 anni di diritti: la festa della Camera del Lavoro di Bergamo; Festa di Primavera 2026 in via Cantù: modificata la viabilità; Sagre e feste, clima mite e stagione al via: l’aprile temperato aiuta il palato. Polizia in festa, al ChorusLife il «Villaggio della legalità». I dati: stretta online, monitorati 250 siti webNella mattina di venerdì 10 aprile la cerimonia per il 174° di fondazione. Tutti i cittadini invitati: dalle 9.30 gli stand dimostrativi, alle 11 i discorsi ufficiali e le premiazioni. Spazio anche ag ... ecodibergamo.it Morto Khamenei, gli iraniani a Bergamo in festa: Inizi una nuova faseGli iraniani a Bergamo sono in festa dopo la diffusione della notizia della morte dell’ayatollah Alì Khamenei. L’uccisione della guida suprema dell’Iran, che ha perso la vita sabato 28 febbraio ... bergamonews.it