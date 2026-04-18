Bergamo in festa | tra grandi scrittori musica e teatro imperdibile

Da ameve.eu 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bergamo si avvicina un fine settimana ricco di eventi culturali e sociali, con una serie di appuntamenti che si svolgeranno tra sabato 18 e domenica 19 aprile. La città ospiterà incontri con scrittori di rilievo, spettacoli teatrali e concerti musicali, offrendo anche occasioni per scoprire le tradizioni gastronomiche locali. Questi eventi coinvolgeranno diversi luoghi cittadini, attirando un pubblico variegato di appassionati e residenti.

Bergamo si prepara a un fine settimana di intensa vivacità culturale e sociale, con un palinsesto che tra sabato 18 e domenica 19 aprile offre un mix variegato di letteratura, musica, teatro e tradizioni gastronomiche. Dagli appuntamenti letterari alla Fiera dei Librai fino ai grandi concerti presso la ChorusLife Arena, passando per le celebrazioni della Caritas e le sfide sportive della Camozzi Running, la città si trasforma in un palcoscenico multidisciplinare capace di intercettare diverse fasce di pubblico e interessi. Un mosaico di cultura tra pagine letterarie e palcoscenici teatrali. Il cuore pulsante dell’offerta intellettuale è rappresentato dalla Fiera dei Librai, che propone una programmazione densa e diversificata.🔗 Leggi su Ameve.eu

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