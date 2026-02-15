I primi 50 anni delle medie Vivaio Festa in teatro tra diari e musica | La nostra scuola speciale per tutti

Il liceo musicale Vivaio ha festeggiato i suoi primi cinquant’anni con una grande serata al teatro, dove studenti e insegnanti hanno presentato diari e performance musicali. La scuola, nata come istituto per non vedenti, oggi accoglie studenti di tutte le capacità, mantenendo vivo il suo spirito inclusivo. La festa ha coinvolto numerosi ex alunni e famiglie, che hanno condiviso ricordi e momenti significativi di mezzo secolo di storia. Ora la scuola si trova in viale D’Annunzio, in un edificio più grande e moderno, che permette di ampliare le attività e le opportunità per gli studenti.

Cinquant'anni di scuola media Vivaio, "nata come scuola per ciechi e diventata scuola per tutti". Una missione che continua anche nella nuova "casa", in viale D'Annunzio. Domani alle 14.30 la "festa di compleanno", patrocinata dal Comune di Milano, sarà al Teatro Dal Verme: mostra nel foyer più spettacolo musicale, a ricordare uno dei cardini della scuola (per partecipare si può ancora scrivere a [email protected]). Gli alunni di oggi hanno intervistato dirigenti, professori e studenti del passato per sfogliare con loro pagine di ricordi e creare un diario "collettivo". Suonerà l'orchestra, si esibiranno i cori della Vivaio, per celebrare la storia ma con lo sguardo al futuro.