Nella notte, nella zona industriale di Covo, in provincia di Bergamo, due uomini di nazionalità indiana sono stati colpiti con la pistola e uccisi. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze o sui sospetti coinvolti. La vicenda ha provocato sconcerto nella comunità locale.

Due uomini di nazionalità indiana sono stati uccisi a colpi di pistola la notte scorsa nella zona industriale di Covo, in provincia di Bergamo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Treviglio. Secondo quanto riferito e ancora al vaglio degli investigatori, i killer sarebbero arrivati su un’auto e avrebbero aperto il fuoco. Le vittime si trovavano all’esterno di un capannone adibito a luogo di preghiera dal quale erano uscite poco prima. Abbonati a Il Fatto Quotidiano. Facciamo un giornale con un solo padrone: i lettori. L'omicidio di Francesco Pio Maimone solleva domande: cosa fa la Napoli bene? “Mandibola spostata per i colpi ricevuti”, dall’autopsia la conferma dei pugni ricevuti da Bongiorni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Agguato nella Bergamasca: due uomini uccisi a colpi di pistola

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