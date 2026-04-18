Bergamo agguato notturno a Covo | due uomini indiani uccisi a colpi di pistola

Nella notte a Covo, due uomini di origine indiana sono stati colpiti con diversi colpi di pistola e sono deceduti sul posto. I carabinieri sono intervenuti dopo aver ricevuto segnalazioni e hanno trovato numerosi bossoli nella zona dell'agguato. Sono in corso le indagini per identificare i responsabili e chiarire i motivi dell'evento. Sul luogo dell'episodio sono stati sequestrati elementi utili alle indagini.

Due uomini di nazionalità indiana sono stati uccisi a colpi di pistola nella notte nella zona industriale di Covo, centro di 4500 abitanti a una trentina di chilometri da Bergamo. L'agguato è avvenuto poco prima della mezzanotte. Il fatto si è verificato all’altezza del civico 382 di via Campo Rampino, in un comparto industriale della Bergamasca. Una zona defilata, dove sorgono capannoni e strutture utilizzate anche per attività comunitarie. Secondo una prima ricostruzione, un'automobile si sarebbe avvicinata allo stabile adibito a tempio sikh e da lì sarebbero partiti diversi colpi d'arma da fuoco esplosi da almeno due persone.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bergamo, agguato notturno a Covo: due uomini indiani uccisi a colpi di pistola Notizie correlate Agguato nella Bergamasca: due uomini uccisi a colpi di pistolaDue uomini di nazionalità indiana sono stati uccisi a colpi di pistola la notte scorsa nella zona industriale di Covo, in provincia di Bergamo. Agguato nella notte, due uomini uccisi a colpi di pistola nel BergamascoDue uomini di nazionalità indiana sono stati uccisi a colpi di pistola la notte scorsa nella zona industriale di Covo, in provincia di Bergamo. Panoramica sull’argomento Agguato nella notte, due uomini uccisi a colpi di pistola nel BergamascoBERGAMO – Agguato nella notte nel Bergamasco. Due uomini di nazionalità indiana sono stati uccisi a colpi di pistola la notte scorsa nella zona industriale di Covo, in provincia di Bergamo. Sul posto ... livesicilia.it Sparatoria nel bergamasco: due morti nell'agguato in notturnaLe vittime, entrambe di nazionalità indiana, erano da poco uscite da un luogo di preghiera: i colpi sarebbero arrivati dagli aggressori, arrivati poco prima in macchina ... altoadige.it