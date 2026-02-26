Top: stasera è uscita la vera Pau(sini) Si unisce al coro Anfas (l’Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo) e canta Si può dare di più. Parla in spagnolo. È pronta a intervenire sui «festini bilaterali» che tengono sveglia Elettra Lamborghini nelle notti sanremesi. Abbraccia Francesca Lollobrigida, regina della pista lunga fresca di due ori a Milano Cortina. Interpreta, come solo lei sa fare, 16 marzo con Achille Lauro. Balla con Lillo e ci crede. Eccola la Pau che conosciamo e che abbiamo atteso ieri sera. Top: Lillo è Brian & Garrison (insieme) della comicità «È meglio fare tante cose male che una bene», dice Lillo, pseudonimo di Pasquale Petrolo, a Carlo Conti all’inizio del Festival. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sanremo 2026, i top e i flop della seconda serata: Lillo è Brian & Garrison (insieme) della comicità e «Una mamma d’oro» non si può sentire

Leggi anche: Sanremo 2026, Top & Flop della seconda serata

Leggi anche: Sanremo 2026, Top & Flop della prima serata

Temi più discussi: Sanremo 2026, la top 5 della seconda serata; Sanremo 2026, la Top 5: Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez & Marco Masini; Sanremo 2026, seconda serata: i momenti top e quelli flop; Sanremo 2026 al via: al top Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez-Masini.

Le pagelle della seconda serata di Sanremo 2026: i top e i flopL a seconda serata di Sanremo 2026 è stata una lunga notte di passione e di musica. I 15 cantanti in gara si sono alternati con l’affollata presenza di ben 3 co-conduttori. Pilar Fogliati, Lillo e sop ... iodonna.it

Sanremo 2026, la diretta della seconda serata: Tommaso Paradiso e Ermal Meta in top 5, ovazioni e polemiche. La classifica finaleQuindici cantanti in gara e un Festival da riscattare dopo un debutto 'moscio': cosa è successo nella seconda serata di Sanremo 2026, dalle esibizioni alla nuova classifica. libero.it

#Sanremo2026, top e flop: le pagelle della serata in costante aggiornamento - facebook.com facebook

Sanremo 2026, Conti alla prova d'appello dopo il flop del debutto. E stasera parte il televoto x.com