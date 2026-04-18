Agguato nella notte due uomini uccisi a colpi di pistola nel Bergamasco

Nella notte, nella zona industriale di Covo, in provincia di Bergamo, due uomini di nazionalità indiana sono stati colpiti con armi da fuoco e sono deceduti. Le autorità stanno indagando sull’accaduto senza aver ancora reso noti dettagli sulla dinamica o sui possibili responsabili. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre le forze dell’ordine proseguono le indagini.

Due uomini di nazionalità indiana sono stati uccisi a colpi di pistola la notte scorsa nella zona industriale di Covo, in provincia di Bergamo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Treviglio. Secondo quanto riferito e ancora al vaglio degli investigatori, gli aggressori sarebbero arrivati su un'auto e avrebbero aperto il fuoco. Le vittime si trovavano all'esterno di un capannone adibito a luogo di preghiera dal quale erano uscite poco prima.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Agguato nella notte, due uomini uccisi a colpi di pistola nel Bergamasco Notizie correlate Agguato a colpi di pistola nella notte a Secondigliano: due feriti portati in ospedaleDue giovani sono stati colpiti da proiettili, questa notte, nel quartiere alla periferia Nord di Napoli. Ponticelli, due minori feriti a colpi di pistola nella notte: agguato dopo lite tra giovaniDue minori feriti a colpi di pistola a Ponticelli e ricoverati all’Ospedale del Mare. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Agguato nella notte, gambizzato un uomo: corsa in ospedale; Sparatoria nella notte a Covo nella Bergamasca, due morti: aggressori in fuga; Acerra, spari nella notte: gambizzati due giovani in un raid in pieno centro; Agguato sotto casa, ucciso a sprangate il 30enne Enzo Ambrosino: feriti padre e fratello, tornava dalla festa della figlia. Bergamo: agguato nella notte, due uomini uccisi a colpi di pistolaAgguato mortale nella notte nella Bergamasca. Due uomini di nazionalità indiana sono stati uccisi a colpi di pistola nella zona industriale di Covo, in provincia di Bergam o. Sul posto sono ... tg.la7.it Agguato nella notte, due uomini uccisi a colpi di pistola nel BergamascoDue uomini di nazionalità indiana sono stati uccisi a colpi di pistola la notte scorsa nella zona industriale di Covo, in provincia di Bergamo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Treviglio. ( ... ansa.it #MugnanoCalvizzano- 30enne incensurato gambizzato: agguato in strada da due uomini in moto Servizio di #SimonaLazzaro #NanoTG #NanoTV facebook