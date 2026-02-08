Roma-Cagliari Gasperini si gioca la Champions | l’Olimpico contro il miracolo Pisacane

Stasera all’Olimpico si gioca una partita importante per la corsa alla Champions. La Roma di Gasperini cerca punti per risollevarsi dopo l’ultima sconfitta, mentre il Cagliari di Pisacane punta a confermarsi come sorpresa di questa stagione. I giallorossi vogliono riprendere il cammino dopo un passo falso, i sardi cercano di continuare la serie positiva. La sfida si preannuncia aperta e ricca di tensione.

Il posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A mette di fronte due realtà in momenti di forma diametralmente opposti: la Roma di Gian Piero Gasperini, chiamata a smaltire le scorie del passo falso di Udine, e il Cagliari di Fabio Pisacane, autentica rivelazione delle ultime settimane. Lunedì sera, alle ore 20:45, lo Stadio Olimpico sarà il teatro di una sfida che per i giallorossi rappresenta l’ultima chiamata per non perdere il treno della zona Champions League, mentre per i sardi è l’occasione per consolidare una salvezza ormai a un passo e continuare a sognare la parte sinistra della classifica. 🔗 Leggi su Como1907news.com

Roma si prepara a scendere in campo con il cuore in mano.

