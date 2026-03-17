Ali Larijani, figura chiave nel panorama politico iraniano, ha svolto il ruolo di mediatore tra le forze militari e il clero. La sua scomparsa, avvenuta recentemente, non ha causato un terremoto immediato nel sistema di potere del paese. In Iran, Larijani era conosciuto per la capacità di mantenere aperti i canali di comunicazione tra diversi settori. La sua morte rappresenta un evento importante, ma non ha determinato un crollo diretto dell’equilibrio politico.

Roma, 17 marzo 2026 – Uno scossone, ma per abbattere la complessa architettura del potere iraniano non basta. Ali Larijani era una figura centrale della politica nazionale. Veniva da una delle famiglie più potenti del Paese e rappresentava una sorta di ‘ufficiale di collegamento’, in quell’insieme di nodi che tiene unita la Repubblica Islamica. I Larijani sono radicali nell’ establishment religioso, ma in buoni rapporti con i Pasdaran. Ali, poi, era la figura più ibrida di tutte. La sua morte, paradossalmente, per gli Usa e Israele può persino rappresentare una brutta notizia. Il segretario del Consiglio supremo di sicurezza era noto per il suo ‘conservatorismo pragmatico’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ali Larijani, l’uomo che faceva dialogare Pasdaran e clero. Ma la sua morte non è uno scacco matto all’Iran

Articoli correlati

“Bruceremo i cuori di USA e Israele”: chi è Ali Larijani, l’uomo che potrebbe guidare l’Iran dopo la morte di KhameneiDopo la morte dell’ayatollah Ali Khamenei, ucciso nell’ attacco di Stati Uniti e Israele condotto sabato 28 febbraio, l’Iran si trova in una fase di...

Guerra in Iran: Mojtaba Khamenei sarebbe ferito ma vivo. E si scatena la lotta fra Pasdaran e Clero per la nuova Guida supremaMojtaba sarebbe stato coinvolto nel bombardamento su Teheran in cui è stato ucciso il padre, e stando ai servizi israeliani sarebbe rimasto ferito.

Contenuti e approfondimenti su Ali Larijani

Temi più discussi: Iran, Mojtaba Khamenei è la nuova Guida suprema. Larijani: Restiamo uniti; Israele ha tentato di uccidere Larijani, mistero sulla sua sorte; Chi guiderà l'Iran, dopo la morte della Guida suprema; Raid israeliani in Iran, Katz conferma 'Ucciso Larijiani'. Idf, 'morto anche il comandante Soleimani'.

Chi era Ali Larijani «l'uomo più potente dell'Iran, dopo l'ayatollah»Chi era Ali Larijani «l'uomo più potente dell'Iran, dopo l'ayatollah» Il segretario del Supremo Consiglio per la Sicurezza iraniano è da decenni al centro del potere iraniano. laregione.ch

Su Teheran continuano a piovere bombe e Israele annuncia l’uccisione di Larijani, ritenuto l’uomo chiave del regime degli ayatollahIsraele annuncia l’uccisione di Ali Larijani nei raid su Teheran. Chi era e perché contava così tanto nel sistema iraniano. lanotiziagiornale.it

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha confermato l’uccisione di Ali Larijani in un attacco aereo: "Sono appena stato informato dal capo di Stato maggiore che il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale, Ali Larijani, e il capo dei Basij, Gholamre - facebook.com facebook

Channel 12 annuncia che il capo del Consiglio supremo di sicurezza iraniano Ali Larijani è stato ucciso in un raid israeliano e dai condomini altissimi si levano grida di gioia. Questo il clima nel quartiere Chitgar, nella zona nord ovest di Teheran. Grida dagli a x.com