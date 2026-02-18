Liberali ricorda il Milan | Fonseca mi ha aiutato tanto L’aneddoto su Florenzi
Mattia Liberali, ex talento del Milan, ha raccontato di quanto il suo rapporto con la squadra abbia influito sulla sua carriera, sottolineando come Fonseca gli abbia dato una mano a crescere. Ricorda un episodio specifico con Florenzi: un consiglio che gli ha dato durante un allenamento. Liberali ha anche condiviso quanto questa esperienza lo abbia aiutato a maturare come calciatore.
Il Milan in estate ha cambiato molto e ha deciso anche di cedere a titolo definitivo il talento Mattia Liberali al Catanzaro. Il classe 2007 sta crescendo molto in questa stagione in Serie B questo dopo una partenza a rilento: "Fin dal primo momento in cui mi hanno parlato del Catanzaro, confrontandomi con la mia famiglia e con il mio procuratore, ho deciso subito di venire qui", rivela il fantasista nella sua intervista a Gianlucadimarzio.com. "A primo impatto ho capito subito che era una categoria intensa, molto diversa dalla Primavera, con giocatori più grandi di te. Devi adattarti in fretta", Liberali parla così dell'impatto con la Serie B e poi rivela i suoi obiettivi personali: "Ho degli obiettivi anche numerici, ma li tengo per me. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan, Tomori: “Mai stato meglio di ora. Allegri? Mi ha aiutato molto. Su Modric dico…”Fikayo Tomori, difensore del Milan dal 2021, ha rilasciato un’intervista alla BBC in cui ha condiviso il suo stato di forma attuale, sottolineando come Allegri lo abbia supportato molto nel suo percorso.
Leggi anche: Florenzi e l’aneddoto su Lautaro: “La sua è un’abilità, ecco cosa fa per…”Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dalle giovanili del Milan al Catanzaro, Liberali firma il suo primo gol in giallorosso e si prende il cuore dei tifosi · LaC News24; Gioca 108 minuti in 21 partite, ora è titolare inamovibile: il classe 2007 infiamma la storica piazza; La RASSEGNA STAMPA di MARTEDÌ 17 FEBBRAIO,le notizie ROSSONERE in EDICOLA.; Liberali, che impatto: gol, assist e già una firma nella storia.
Catanzaro, ecco Liberali: Sapevo sarebbe arrivato il mio momentoClasse 2007 di Carate Brianza, un gol e due assist in Serie B: Mattia Liberali sta costruendo, passo dopo passo, il suo spazio a Catanzaro ... gianlucadimarzio.com
L’Inter sull’ex Milan Liberali, i nerazzurri pronti a fare un tentativoMattia Liberali ha segnato il suo primo gol con la maglia del Catanzaro e continua ad essere nel mirino delle grandi squadre italiane. Classe 2007, il centrocampista ha salutato il Milan durante la ... calciomercato.it
"NELLA TUA BREVE ESISTENZA", TRE INCONTRI PER IL CENTENARIO DELLA MORTE DI PIERO GOBETTI. SEDILE COMUNALE 16-19-23 FEBBRAIO, ORE 18. L'Università Popolare di Casarano ricorda uno dei più grandi intellettuali del liberalismo europ facebook