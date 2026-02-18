Liberali ricorda il Milan | Fonseca mi ha aiutato tanto L’aneddoto su Florenzi

Mattia Liberali, ex talento del Milan, ha raccontato di quanto il suo rapporto con la squadra abbia influito sulla sua carriera, sottolineando come Fonseca gli abbia dato una mano a crescere. Ricorda un episodio specifico con Florenzi: un consiglio che gli ha dato durante un allenamento. Liberali ha anche condiviso quanto questa esperienza lo abbia aiutato a maturare come calciatore.

Il Milan in estate ha cambiato molto e ha deciso anche di cedere a titolo definitivo il talento Mattia Liberali al Catanzaro. Il classe 2007 sta crescendo molto in questa stagione in Serie B questo dopo una partenza a rilento: "Fin dal primo momento in cui mi hanno parlato del Catanzaro, confrontandomi con la mia famiglia e con il mio procuratore, ho deciso subito di venire qui", rivela il fantasista nella sua intervista a Gianlucadimarzio.com. "A primo impatto ho capito subito che era una categoria intensa, molto diversa dalla Primavera, con giocatori più grandi di te. Devi adattarti in fretta", Liberali parla così dell'impatto con la Serie B e poi rivela i suoi obiettivi personali: "Ho degli obiettivi anche numerici, ma li tengo per me. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

