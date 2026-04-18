Con l’arrivo della primavera, molte persone si preparano a lasciare le calze e sfoggiare gambe più lisce e idratate. In questo periodo, tra gli ultimi freddi e i primi caldi, si cerca di adattare la routine di cura personale per affrontare la nuova stagione. È un momento in cui il cambio di clima invita a rivedere le abitudini per sentirsi più a proprio agio con il proprio corpo e il proprio stile.

C’è un momento esatto, a metà strada tra gli ultimi brividi invernali e i primi tepori della nuova stagione, in cui il guardaroba sussurra un’esigenza di leggerezza. L’addio alle calze coprenti non è semplicemente un cambio di stagione, ma una vera e propria liberazione sartoriale e sensoriale. Tuttavia, passare dalle texture pesanti della lana all’impalpabilità della seta o del cotone richiede una preparazione meticolosa. La pelle, rimasta a lungo celata, ha bisogno di essere risvegliata attraverso un rituale di bellezza, degno di una sfilata. Se non sai da dove iniziare per riprendere contatto con le tue gambe ma non vedi l’ora di indossare gonne, abiti e pantaloncini, non temere, non sei sola.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Benvenuta primavera, addio calze: con questa routine non vedrai l’ora di mostrare le tue gambe idratate e liscie

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