Le unghie virali che vedrai ovunque questa primavera no non sono floreali
In questa primavera le unghie virali non sono decorate con motivi floreali, ma si distinguono per uno stile molto più vistoso e moderno. Dopo un inverno caratterizzato da tonalità scure e look minimal, le mani diventano protagoniste con nuove tendenze che attirano l’attenzione. Le nail art di questa stagione puntano su dettagli audaci e colori vivaci, rendendo le unghie il vero elemento di spicco.
Se l’inverno è la stagione delle unghie minimal, scure e un po’ introverse, la primavera è letteralmente il momento del main character manicure. Le unghie tornano a essere un accessorio vero e proprio: più leggere, più playful e decisamente più divertenti. Nel 2026, il focus non è più solo sul colore, ma sull’energia. Texture glossy, dettagli micro, finish lattiginosi e design che sembrano usciti direttamente da un moodboard Pinterest alle 2 di notte. La regola? Le unghie devono farti sentire come la versione più cool di te stessa, anche mentre rispondi a una mail inutile. La cosa più interessante è che i trend di questa stagione si muovono tra due estremi: da una parte il minimal quasi invisibile, dall’altra il maximalismo tattile con dettagli che catturano la luce. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
