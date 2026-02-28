In questa primavera le unghie virali non sono decorate con motivi floreali, ma si distinguono per uno stile molto più vistoso e moderno. Dopo un inverno caratterizzato da tonalità scure e look minimal, le mani diventano protagoniste con nuove tendenze che attirano l’attenzione. Le nail art di questa stagione puntano su dettagli audaci e colori vivaci, rendendo le unghie il vero elemento di spicco.

Se l’inverno è la stagione delle unghie minimal, scure e un po’ introverse, la primavera è letteralmente il momento del main character manicure. Le unghie tornano a essere un accessorio vero e proprio: più leggere, più playful e decisamente più divertenti. Nel 2026, il focus non è più solo sul colore, ma sull’energia. Texture glossy, dettagli micro, finish lattiginosi e design che sembrano usciti direttamente da un moodboard Pinterest alle 2 di notte. La regola? Le unghie devono farti sentire come la versione più cool di te stessa, anche mentre rispondi a una mail inutile. La cosa più interessante è che i trend di questa stagione si muovono tra due estremi: da una parte il minimal quasi invisibile, dall’altra il maximalismo tattile con dettagli che catturano la luce. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le unghie virali che vedrai ovunque questa primavera no, non sono floreali

12 accessori per capelli, da indossare durante le feste, che sono di tendenza ora. Scommettiamo che li vedrai ovunque?Natale e Capodanno? Tempo di accessori per capelli! Per brillare durante le feste infatti tutto ciò di cui hai bisogno sono gli accessori giusti:...

Unghie marroni e azzurre: la tendenza che non ci aspettavamo, ma che vedremo ovunqueCioccolato, mocha, liquirizia e caramello: non c’è dubbio che le unghie marroni siano la tendenza manicure più amate della stagione fredda.

Tutti gli aggiornamenti su unghie virali.

Argomenti discussi: Vaselina sul viso: perché il trend virale dello slugging può rovinarti la pelle.

«Signore, perché non vi fate la manicure?»: le risposte social sono viraliSul profilo @banterkinggram dedicato alla cultura pop britannica, il tema delle unghie senza smalto e manicure è diventato fonte di un divertente flusso di commenti femminili. Alla domanda di una ... iodonna.it

Unghie fragili e rovinate, tutte le cause e le strategie di prevenzione(The Yomiuri Shimbun via AP Images ) Da una parte gli ‘artigli’ sfoggiati da ... msn.com