Benvenuta fredda primavera | pronti al cambio ora?

Oggi, 21 marzo 2026, segna l'inizio ufficiale della primavera secondo il calendario. A Firenze, studenti e cittadini si preparano al cambio di stagione, con le scuole che annunciano l'inizio della nuova stagione. La data viene ricordata come il primo giorno di primavera, che porta con sé il cambio di clima e di atmosfera.

Firenze, 21 marzo 2026 - Fin dai banchi di scuola ci hanno insegnato che la primavera inizia oggi, 21 marzo. Perché allora l'appuntamento è per il 20? La risposta risiede nel nostro calendario Gregoriano: l'anno solare esatto dura 365 giorni e circa 6 ore. Questo scarto viene recuperato con gli anni bisestili, ma genera un continuo, leggero slittamento astronomico che farà cadere l'equinozio quasi sempre il 20 marzo per tutto questo secolo. L’inganno della notte uguale al giorno. Inoltre, il termine stesso nasconde un piccolo inganno. Equinozio deriva dal latino Aequus Nox (la notte uguale al giorno). In realtà, a causa della diffusione e della rifrazione della luce nell'atmosfera terrestre, il giorno dell'equinozio abbiamo qualche minuto di luce in più. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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