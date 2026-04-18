Beni confiscati in Calabria rinnovato l' accordo tra Anbsc e Regione

Al Viminale è stato firmato un nuovo accordo tra l’Anbsc e la Regione Calabria, valido per i prossimi tre anni, per la gestione e valorizzazione dei beni confiscati. La sottosegretaria all’Interno con delega ai beni confiscati ha partecipato alla firma dell’intesa, che rinnova un accordo precedente stipulato nel 2023. L’obiettivo dichiarato è migliorare l’utilizzo dei beni confiscati nella regione.

È stato firmato al Viminale, alla presenza della sottosegretaria all'Interno con delega ai beni confiscati, Wanda Ferro, il rinnovo per un ulteriore triennio dell'Accordo istituzionale stipulato nel 2023 tra l'Anbsc e la Regione Calabria per una più efficace politica di valorizzazione dei beni.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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